На автомагистралях Баку снижена допустимая скорость движения
В связи с продолжающейся дождливой погодой в Баку, с целью обеспечения безопасности движения, допустимая скорость движения транспорта на всех проезжих полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхское шоссе - аэропорт снижена до 20 километров в час. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Просьба к водителям транспортных средств соблюдать дозволенную скорость на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.
Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть дороги, и, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами.
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