Ректор БВШН встретился с 26 Президентскими стипендиатами

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами вуза, поступившими в БВШН в этом году и удостоенными Президентской стипендии. Ими стали 26 студентов вуза, что является рекордным показателем в стране. Открывая встречу, ректор познакомился с каждым из Президентских стипендиатов, и поздравил их с поступлением в БВШН, сообщает вуз в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая перед студенами, Эльмар Гасымов особо отметил, что присуждение Президентской стипендии 17-летним молодым людям - большая честь и успех, которыми они могут гордиться. "Вы должны достойно нести это высокое звание, а Высшая школа окажет вам необходимую поддержку для вашей успешной учебы и всестороннего развития", - сказал ректор.

Тринадцать студентов учатся по специальности "Информационная безопасность", а остальные - по специальности "Инженер по автоматизации процессов". По тринадцать человек из Президентских стипендиатов БВШН 2018 года набрали на вступительных экзаменах 700 и 695 баллов. Среди 26 студентов вуза, удостоенных Президентской стипендии, шесть девушек и 20 юношей.

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