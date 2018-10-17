Выросли доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана

Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года увеличились на 16,07 процента или на 406,84 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в статье министра труда и социальной защиты Азербайджана Сахиля Бабаева, опубликованной в среду в официальной печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В частности, по словам министра, поступления по линии сборов по обязательному государственному соцстрахованию выросли на 10,33 процента или на 154,99 миллиона манатов.

Бабаев отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане 1,3 миллиона человек получают трудовую пенсию, более 480 тысяч человек - ежемесячные и единовременные социальные пособия, 50 тысяч семей - социальную помощь, более 63 тысяч человек - персональную стипендию Президента Азербайджана. Порядка 15 тысяч человек предоставляются выездные и стационарные социальные услуги, оказывается поддержка более 620 тысяч лиц с инвалидностью.

"Развитие страны положительно сказывается и на сфере социального обеспечения. Например, размер среднемесячной пенсии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 8,4 процента, составив 221,1 маната. Размер трудовых пенсий по возрасту же составил 249,1 маната", - сказал министр.

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