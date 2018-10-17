Какой будет погода завтра

В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, южный ветер вечером сменится северо-восточным. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 19-22, в Баку ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление с 769 миллиметров ртутного столба снизится до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 10-15, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

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