Подразделения ПВО Азербайджана подняты на учения - ФОТО - ВИДЕО

17 октября 2018 14:04

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе учений подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az