Подразделения ПВО Азербайджана подняты на учения - ФОТО - ВИДЕО
17 октября 2018 14:04 169
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе учений подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА".
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