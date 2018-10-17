Подразделения ПВО Азербайджана подняты на учения - ФОТО - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе учений подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА".

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