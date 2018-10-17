В центре Баку просела дорога - ФОТО

17 октября 2018 15:31

На улице Самеда Вургуна в Баку просела дорога. Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли, передает Day.Az.

"Около этой дороги строительная компания строит многоэтажное здание. Во время строительства опорные сваи не забивались, в результате у края дороги просел участок шириной три и длиной 60 метров. Автодвижение по дороге не перекрыто. В настоящее время изучается степень нанесенного ущерба", - сказал пресс-секретарь агентства.

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