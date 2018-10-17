В Азербайджане впервые выращен цветной хлопок - ФОТО

17 октября 2018 16:00

В Азербайджане впервые выращен цветной хлопок. 

Об этом Report заявил директор Тертерского регионального аграрного центра науки и инноваций Магеррам Алиев, передает Day.Az.

По его словам, новшество применили специалисты из Китая: "В научном центре в Тертере, на площади 600 кв. метров был посажен цветной хлопок. На данный момент на указанной территории имеется 45-50 центнеров хлопка, который будет собран в ближайшие дни. В будущем году предусматривается посадить еще больше цветного хлопка". 

М.Алиев добавил, что несмотря на изменение гена 90% выращиваемого в мире хлопка, в Азербайджане производится натуральный хлопок. 

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