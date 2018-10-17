Минэкологии об увеличении мелких трещин в зоне оползня в Баку

Согласно результатам мониторинга, проведенного в 15:00 в зоне оползня в Сабаильском районе Баку, напряженность на территории сохраняется, говорится в сообщении штаба, созданного в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Грунт под строением, которое находится в зоне оползня, может обвалиться, и строение может рухнуть. Наблюдаемые на территории мелкие трещины заметно увеличились.

Минэкологии продолжает мониторинг оползневой зоны.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.