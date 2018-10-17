В оползневой зоне в Баку наблюдается расширение трещин

В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар продолжаются мониторинг и исследования.

Как говорится в среду в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга оползневой зоны на 18:00, на участке сохраняется напряженность, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дожди в течение дня привели к росту динамики процесса обвала в оползневой зоне.

На правой и левой частях участка оползня происходит расширение трещин.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.