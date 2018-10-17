НАНА о необходимости переселить людей, проживающих в Баку в зонах оползней

В Баку в настоящее время более 150 тысяч человек проживают в зонах крупных оползней, и это количество постоянно растет.

Об этом сказал в среду Trend завотделом экономической и политической географии Азербайджана Института географии Национальной академии наук Азербайджана Нариман Пашаев, передает Day.Az.

По его словам, вмешательство людей в природу приводит к увеличению оползневых участков.

"В целом необходимо переселить людей со склонных к оползню территорий поселков Баилово и "20 участок", потому что данные территории перегружены. В частности, необходимо освободить территории на Баиловском склоне из-за предрасположенности к оползням", - отметил Пашаев.

Завотделом также сказал, что оползневый участок в поселке Бадамдар, на котором в данный момент наблюдается активность, состоит из глиняных грунтов. Пашаев отметил, что оползень может остановиться, если, построив колодцы, вывести грунтовые воды.

Пашаев сказал, что необходимо снизить нагрузку на территории, где произошел оползень, и добавил, что на этих территориях должны проводиться комплексные мероприятия, а также инженерно-геологические, мелиорационные работы.

Отметим, что дождь, который начался накануне вечером, увеличил активность в Бадамдарской оползневой зоне в Сабаильском районе Баку. Дождь привел в движение отяжелевшие от воды массы грунта. Ожидается, что из-за дождей обвалы продолжатся.

Кроме этого, на Бухтинской улице в поселке Баилово Сабаильского района Баку в пределах зоны риска вновь произошел оползень. В результате оползня полностью разрушен дом №9. На стенах близлежащих домов образовались трещины.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.