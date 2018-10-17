Названа дата начала восстановления просевшей дороги в Баку - ПОДРОБНОСТИ

Причиной проседания дороги на улице Самеда Вургуна в Баку стали строительные работы, которые проводились с нарушением норм, а также не изучение устойчивости дороги.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, нанесенный ущерб будет возмещен строительной компанией.

"В настоящее время ведется расследование в связи с нанесенным ущербом. Уже ведутся переговоры со строительной компанией, вполне вероятно, нанесенный дороге ущерб будет полностью возмещен компанией", - добавил Наджафли.

Наджафли отметил, что уже с завтрашнего дня начнется восстановление дороги.

Ранее сотрудник строительной компании Нуран Гасанзаде сказал Trend, что опорные стены вокруг здания были сооружены правильно и вовремя.

"Главной причиной проседания дороги является просочившаяся из подземных труб вода. В настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы устранить эту проблему", - сказал Гасанзаде.