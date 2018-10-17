Министерство огласило последние данные о ситуации с оползнем в Баку
В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар сохраняется активность.
Как говорится в среду в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга и наблюдений оползневой зоны на 21:00, активность на участке продолжается.
"На краях почвы оползневой массы наблюдаются трещины. Временами происходят обвалы", - говорится в сообщении.
Отметим, что дождь, который начался накануне вечером, увеличил активность в Бадамдарской оползневой зоне в Сабаильском районе Баку. Дождь привел в движение отяжелевшие от воды массы грунта. Ожидается, что из-за дождей обвалы продолжатся.
Кроме этого, на Бухтинской улице в поселке Баилово Сабаильского района Баку в пределах зоны риска вновь произошел оползень. В результате оползня полностью разрушен дом №9. На стенах близлежащих домов образовались трещины.
Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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