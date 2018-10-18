В этой части Баку сегодня не будет воды

Сегодня в течение дня в части жилого массива Ени Ясамал будут перебои в подаче воды.

Об этом говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничение в подаче воды связано с заменой аварийной части магистрали, проходящей через территорию Ясамальского района Баку.

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