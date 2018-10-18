Ректору и студентам БВШН вручены награды - ФОТО

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и студенты вуза приняли участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса по созданию модели спутника "CanSat Азербайджан 2018", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в четверг, во время церемонии министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов вручил ректору Эльмару Гасымову специальную Почетную грамоту за поддержку, которую руководство БВШН оказало команде вуза "Interstellar" для участия в конкурсе "CanSat Азербайджан 2018". Президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде вручил ценные подарки и сертификаты шести студентам БВШН - членам команды "Interstellar", которая заняла на конкурсе второе место.

Выступая на церемонии, Эльмар Гасымов отметил, что второе место, которое удалось завоевать студентам БВШН в конкурсе, собравшем 31 команду из 11 высших учебных заведений страны, является большим успехом. Он выразил благодарность министерству образования Азербайджана и ОАО "Azercosmos" за организацию конкурса "CanSat Азербайджан 2018", призванного повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране и способствовать их участию в таких проектах в будущем.

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