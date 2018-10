Презентован новый национальный туристический бренд Азербайджана - ФОТО

Сегодня в Бакинском конгресс-центре состоялся 1-й Национальный туристический саммит, организованный Государственным агентством по туризму и Бюро туризма Азербайджана.

В его работе приняли участие более 1500 представителей государственных структур, дипломатического корпуса, туристической сферы, местных и иностранных партнерских организаций, общественности.

Фото: AZƏRTAC

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, открывая саммит вступительной речью, отметил, что структура была создана в апреле этого года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Согласитесь, что 7 месяцев для такой организации не большой срок. Но, оправдав доверие главы государства, мы смогли сделать многое. Нам поручено развитие туризма, и мы строим свою деятельность согласно политике нашего Президента. Я хотел бы выразить благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку в нашей деятельности", - сказал Фуад Нагиев.

Председатель добавил, что за последние несколько лет туризм страны добился немалых успехов, сегодня туристические возможности Азербайджана широко известны на многих платформах. Однако, как отметил Ф. Нагиев, впереди еще длинный путь и организация должна продолжать работу, чтобы Азербайджан стал еще более популярной страной.

Для Госагентства по туризму очень важна прозрачность. Именно поэтому организация с первого дня своей деятельности тесно сотрудничает со СМИ и общественностью и отчитывается за каждый свой шаг перед большой аудиторией.

Сегодняшний саммит стал одним из таких мероприятий, где агентство рассказало о проделанной работе и ознакомило аудиторию со стратегией, задачами и планами.

Фото: AZƏRTAC

Выступивший вслед за Фуадом Нагиевым главный исполнительный ди⁠ректор Бюро туризма Азербайджана Флориан Сенгстшмид рассказал собравшимся об основных направлениях туризма в краткосрочной перспективе и среди важных пунктов, обозначенных к реализации, назвал образование в области туризма, обучение квалифицированного персонала, повышение качества обслуживания и услуг, внедрение современных информационных технологий в сфере туризма, а также открытие представительств за рубежом.

Важным событием на саммите стала презентация нового туристического бренда Азербайджана. Именно под этой торговой маркой в ближайшие годы наша страна будет позиционировать весь комплекс туристических товаров и услуг.

Ди⁠ректор по бренду и маркетингу Бюро туризма Азербайджана Фидан Алиева представила концепцию продвижения бренда, стратегию его позиционирования как на глобальном рынке, так и в отдельных странах и регионах.

Новый туристический бренд был представлен в качестве первого шага для продвижения Азербайджана на мировом рынке.

Было отмечено, что новый логотип туристического бренда - "а", является первой буквой слова "Азербайджан", а также выражает суть бренда в своей форме. Логотип будет постоянно обновляться и адаптироваться к платформе, которую он будет представлять. Основным слоганом нового туристического бренда Азербайджана стала фраза "Take another look", что означает - "Взгляните еще раз".

Данный слоган характеризует и логотип, ведь при повторном просмотре простая форма обретает новое значение.

Новый бренд был разработан всемирно известной компанией "Landor", которая имеет многолетний и успешный опыт в создании брендов для ряда стран и международных компаний.

Добавим, что в процессе подготовки туристического бренда Азербайджана было проведено интервью с более чем 100 различными профессиональными владельцами, и этот стратегический процесс длился 5 месяцев.

Презентация нового бренда мировому сообществу состоится на World Travel Market (London WTM) в ноябре этого года в Лондоне.

Франгиз Агаларова