Прогноз погоды на ближайшие три дня

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 19, 20 и 21 октября значительных изменений погодных условий не ожидается, передает Day.Az.

По ее словам, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков: "Однако утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер".

Г.Мамедова добавила, что в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 19-22, в низменных районах 21-25, в горных территориях 11-16 градусов тепла".

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