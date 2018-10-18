Прогноз погоды на ближайшие три дня

18 октября 2018 13:07

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня. 

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 19, 20 и 21 октября значительных изменений погодных условий не ожидается, передает Day.Az.

По ее словам, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков: "Однако утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер". 

Г.Мамедова добавила, что в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 19-22, в низменных районах 21-25, в горных территориях 11-16 градусов тепла". 

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