Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы из ЗРК «ИГЛА» - ФОТО - ВИДЕО

В ходе тактических учений, проводимых согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "ИГЛА".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

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