В Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем в отдельных местах полуострова возможен дождь, ветер южный. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 19-22, в Баку ночью - 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

Ночью и утром в некоторых восточных районах страны ожидается моросящий дождь, местами туман, слабый восточный ветер.

Ночью - 11-16, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

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