В Азербайджане более 25 тыс. учителей пройдут итоговое оценивание

В Азербайджане в этом году в экзаменах по итоговому оцениванию учителей приняли участие 6 074 человека. Планируется, что до конца года в этом процессе примут участие еще 25 182 учителя. Об этом в четверг сказал замдиректора Института профессионального развития работников образования Намиг Нагиев в ходе выступления на семинаре "Новшества в дополнительном образовании работников сферы образования", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагиев сказал, что с 2015 года до сегодняшнего дня в 14,5 раза увеличилось число учителей, участвовавших в курсах по повышению квалификации.

По его словам, 24 тысячи учителей получили сертификат государственного образца.

Нагиев отметил, что в 2015 году 2 162 учителя приняли участие в курсах по повышению квалификации на основе заказов учреждений дополнительного образования, в итоговом оценивании в Баку приняли участие 2 039 человек и 123 человека - в других регионах.

"В 2016 году увеличилось число учителей, принявших участие в курсах по повышению квалификации по специальности и в области инноваций. В курсах в Баку участвовали 3 264, в регионах - 6 191 человек. В 2017 году в Баку это были 3 061, в других регионах - 8 595 человек", - сказал замдиректора Института.

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