Назначен новый начальник Управления здравоохранения Гянджи
18 октября 2018 14:59 290
Назначен новый начальник Управления здравоохранения города Гянджа.
Как сообщила в четверг Trend специалист пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова, прежний начальник Управления Бахтияр Хагвердиев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает Day.Az.
На эту должность назначен главный врач Гянджинской городской больницы №1 имени Аббаса Саххата Назим Мамед оглу Ахмедов.
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