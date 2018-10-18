К сведению желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной испытательный экзамен в целях оказания помощи в более эффективной подготовке к тестовому экзамену лиц, желающих поступить на госслужбу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в четверг в сообщении ГЭЦ.

Согласно сообщению, тестовый экзамен пройдет 20 октября по группам AA, AB, AC, BA, BB и начнется в 10:00.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 20 октября в 09:00. Для этого необходимо пройти по ссылке: http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom.

Отметим, что желающие принять участие в испытательном экзамене должны создать на сайте ГЭЦ "личный кабинет". После создания кабинета открывается лицевой счет. После создания "личного кабинета" и внесения на счет необходимой суммы нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте ГЭЦ.