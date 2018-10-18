Началось восстановление просевшей в центре Баку дороги

Восстановление участка дороги, просевшего вчера по улице Самеда Вургуна в Баку, уже началось. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Госагентства автомобильных дорог, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщили в структуре, восстановительные работы начались вчера вечером. Работы проводит строительная компания, которая строит многоэтажное здание на этой территории.

В агентстве также добавили, что серьезных проблем нет и по завершении работ строительство здания будет продолжено.

Напомним, что вчера на улице Самеда Вургуна в Баку просела дорога

Как сказали накануне в Госагентстве автомобильных дорог, около этой дороги строительная компания строит многоэтажное здание. Во время строительства опорные сваи не забивались, в результате у края дороги просел участок шириной три и длиной 60 метров. Автодвижение по дороге не перекрыто. Изучается нанесенный ущерб, ведутся переговоры со строительной компанией, вполне вероятно, что ущерб будет полностью возмещен компанией.

А сотрудник строительной компании Нуран Гасанзаде сказал Trend, что опорные стены вокруг здания были сооружены правильно и вовремя.

"Главной причиной проседания дороги является просочившаяся из подземных труб вода. В настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы устранить эту проблему", - сказал Гасанзаде.

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