Ситуация в зоне оползня в Баку остается без изменений

Ситуация в зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар остается без изменений. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в четверг в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга на 18:00, на участке сохраняется напряженность, в левой части оползня появились новые трещины.

Согласно последним данным, в верхней части оползня зарегистрирован обвал. На установленных на стенах частных домов маяках изменений не наблюдается.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.