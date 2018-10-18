Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку

Динамика активности оползня в бакинском поселке Бадамдар остается неизменной. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг по состоянию в зоне оползня на 21:00, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что в зоне оползня наблюдается движение мелких частиц на оползневой массе: "Заметных изменений на данный час не зарегистрировано".

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.