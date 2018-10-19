Фестивали чая в Баку и "Осенние дары Азербайджана" в Москве - ТОП события выходных
Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие направления для путешествий на ближайший осенний уик-энд, передает Day.Az .
Москва, Баку, Архангельск, Липецкая область и Краснодарский край примут самые интересные события выходных для туристов.
В топ-5 лучших событий ближайших выходных, популярных у горожан и туристов 20 и 21 октября, входят фестиваль "Осенние дары Азербайджана" в Москве, Международный фестиваль чая в Баку, фестиваль "Медународные дни джаза" в Архангельске, литературный фестиваль "Бунинская деревня" в Липецкой области и гастрономический фестиваль "Октоберфест" в Молдаванском Краснодарского края.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.
II международный фестиваль чая пройдет 20 октября в Баку в Sheraton Baku Airport Hotel, начиная с 11:00. Фестиваль чая в Баку организован Ассоциацией национальной кулинарии и Центром национальной кулинарии Азербайджана. На фестивале 20 октября, в Международный день поваров (International Chefs Day), представят чайные традиции Азербайджана, России, Японии, Турции, Китая, Индии, Узбекистана и других стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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