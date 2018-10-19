В Доджуг Мерджанлы созданы мелкие семейные фермерские хозяйства (ФО - ФОТО

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в четверг встретился с жителями села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, которые создали мелкие семейные фермерские хозяйства в рамках программы по самозанятости.

Об этом в четверг говорится в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр сказал, что в соответствии с распоряжениями главы государства за короткое время Джоджуг Мерджанлы стал современным и благоустроенным местом для проживания, где имеется 150 домов, а также детские сады, мечети, постоянная вода, электроэнергия, природный газ, асфальт и т.д.

Министр отметил, что в Доджуг Мерджанлы ведется работа по обеспечению занятости местного населения. Многие жители обеспечены работой на созданных в селе предприятиях. По его словам, также проведены соответствующие работы по охвату населения села программой по самозанятости, исполняемой согласной поручению Президента Ильхама Алиева. "Выбраны 25 сельских жителей, которые привлечены к программе по самозанятости. Днями ранее в рамках программы им был выдан скот для создания мелких семейных фермерских хозяйств по животноводству", - сказал Бабаев.

Бабаев сказал, что это мероприятие направлено на оказание дополнительной поддержки повышению занятости местного населения, а также расширению в селе мелкого предпринимательства.

В сообщении отмечается, что были выслушаны обращения, мнения и предложения сельских жителей в связи с деятельностью министерства. Бабаев сказал, что министерство всегда будет уделять внимание предложениям сельских жителей в связи с необходимостью каких-либо еще социальных проектов, а также будет проводить соответствующие работы.