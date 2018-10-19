Пальчики оближешь! Российские СМИ о фестивале «Осенние дары Азербайджана» в Москве

При организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана в России и правительства Москвы и при поддержке министерства экономики Азербайджана с 17 по 21 октября на Тверской площади Москвы будет функционировать городок "Осенние дары Азербайджана".

Это событие широко освещается в российских СМИ.

В центре Москвы на Тверской площади проходит красивый и вкусный фестиваль "Осенние дары Азербайджана". В прошлом республика Советского Союза, а ныне одна из авторитетнейших стран Закавказья впервые представлена в Москве в таком формате. Как передает Day.Az, об этом пишет сайт mockva.ru.

Фестиваль, который проходит с 17 до 21 октября, поможет москвичам и гостям столицы познакомиться с достопримечательностями Азербайджана, увидеть выступления известных творческих коллективов и погрузиться в традиции этой древней страны. Можно будет извлечь и практический эффект - научиться национальным танцам и, конечно, попробовать блюда знаменитой азербайджанской кухни. И не только попробовать, но и самим научиться их готовить.

Среди мастер-классов, которые подготовили организаторы фестиваля "Осенние дары Азербайджана", - обучение традиционным танцам и игре на национальных инструментах, плетение и украшение корзин, ковроткачество и, конечно, обучение кулинарным премудростям местной кухни. Например, все желающие смогут научиться готовить аппетитные азербайджанские пирожки-кутабы.

В уютных шале можно купить аутентичные сувениры, ковры, посуду, декор с национальным колоритом, продукты, фрукты и овощи из Азербайджана, а также готовые блюда азербайджанской кухни. Среди фаворитов ярмарки - гранаты и знаменитая азербайджанская хурма, которая будет представлена во всех видах - от свежей до сушеной и вяленой.

Работающие в столице и других российских городах рестораны азербайджанской кухни накормят гостей знаменитым супом кюфта-бозбаш, виноградной долмой, разнообразными шашлыками и другими аппетитными изысками. Завершить трапезу можно в чайной, где гостям предложат традиционные сладости и различные виды чая.

Также в рамках фестиваля работает фотовыставка, посвященная Азербайджану, и проводятся постоянные экскурсии с рассказом об истории и достопримечательностях этой страны. Участие во всех мероприятиях культурной программы фестивале бесплатное.

Как пишет "Вечерняя Москва", ослепительная осень подарила не только хорошую погоду и вместе с ней отличное настроение у горожан и гостей города, но и возможность провести один из самых ярких фестивалей, посвященных культуре и достопримечательностям Азербайджана. На Тверской площади развернулась масштабная ярмарка: вкусные запахи дразнят нос, здесь разливают чаи, предлагают попробовать варенье и гранатовый сок. Красивые изделия из стекла переливаются на солнце, а мягкие ковры сами по себе являются отлично рекламой тех ткачей, которые придумывают узоры на них.

Жители и гости столицы смогут приобрести разнообразную продовольственную продукцию, сувенирные товары, а также попробовать блюда азербайджанской кухни. Порядка 20 торговых предприятий из Азербайджанской Республики привезли в столицу России свою продукцию. В торговых павильонах фестивальной площадки гостей ждет широкое разнообразие азербайджанских продуктов: к примеру, можно попробовать и приобрести более десять видов хурмы и различных сухофруктов. Также здесь можно будет научиться готовить национальные блюда и отведать ароматный чай.

А еще можно выбрать ковры. Художник по коврам, ткачиха Земфира Исмаилова привезла собственноручно сделанные украшения для дома. По ее словам, древняя история страны, ее традиции бережно храниться в семьях, а секреты ковроткачества передаются из поколения в поколение.

- Ребенок рождается на ковре, и в последний путь человек мы отправляем, завернув в традиционный ковер. Наши изделия украшали и подножие тронов различных правителей, и использовались в быту, - рассказывает она. - Это ремесло развито у нас и по сей день, хотя еще в прошлом веке от ручного труда мы перешли на фабрики. После закрытия заводов вновь вернулись к ткачеству вручную.

Женщина разворачивает один из привезенных в российскую столицу ковров. Его узоры посвящены истории Карабаха. И каждое из изделий отличается от других, каждое посвящено конкретному районы теплой и гостеприимной страны. Профессионал узнает о географии Азербайджана по орнаментам. А еще по плотности. На один дециметр ткачихе приходится делать по 150 - 200 узлов. Это считается самым плотным плетением. Такую технику применяют на юге. А вот более легкие изделия делают с 25 - 30 узлами на дециметр. Вот такая техника пользовалась особой популярностью в Европе. На картинах известных художников можно даже найти восточные ковры.

Министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк попробовал поработать на ткацком станке. Министр признался, что это не такая простая работа. А еще признался в том, что азербайджанский чай для него -- один из лучших, выбирает именного его на протяжении пяти лет.

- Здесь, помимо тех различных товаров, которые могут купить гости праздника, стоит посетить мастер-классы, оценить представленную культурную программу. Она хорошо организована. Добро пожаловать на Тверскую площадь, буквально несколько дней можно будет увидеть все самое интересное и надеюсь, что это мероприятие станет регулярным, - пригласил он горожан и гостей Москвы на площадку фестиваля.

Тут же, на Тверской площади, можно побывать на выставке, посвященной культуре и достопримечательностям Азербайджана, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах.

- Между Москвой и Азербайджаном сложились добрые и дружеские, стратегические и партнерские отношения, - отметил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы. - В скором времени на ВДНХ откроется азербайджанский павильон, а на Тверской площади мы с удовольствием проводим выставку, за что спасибо московским властям. Мы с радостью приглашаем жителей российской столицы к нам в гости: у нас есть сады, море, горы. Мы всегда рады гостям!