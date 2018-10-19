Депутат Госдумы: Россияне возвращаются из Азербайджана совершенно влюбленными

"Роскошная выставка. Очень хорошо, что подобные крупные мероприятия проходят в центре Москвы - и мы бы очень хотели, чтобы такие красивые, такие содержательные события проводились и в регионах России".

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью "Вестнику Кавказа" руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, отвечая на вопросы о проходящем в Москве первом фестивале "Осенние дары Азербайджана" (17-21 октября).

Напомним, что фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана в России и правительства Москвы и при поддержке министерства экономики Азербайджана.

По словам Савельева, те из российских граждан, кто бывал в Баку, привозят с собой домой частичку азербайджанской культуры, благодаря чему отношение к Азербайджану меняется кардинально. Те, кто когда-то слышал об Азербайджане и едет туда, возвращается, совершенно влюбившись в республику.

"Но есть и те, кто никогда там не был, и их надо замотивировать приехать в Баку. Такого рода выставки призваны достичь и этой цели тоже: человек, приходя сюда, соприкасается с культурой, с искусством Азербайджана, с кухней. На этой выставке открыт великолепный ресторан, где представлены блюда Азербайджана, начиная от тандырного хлеба и заканчивая вкусными деликатесами. Все это очень мотивирует человека, и отсюда он, безусловно, уйдет в самом добром настроении, расположившись к Азербайджану и к азербайджанцам", - сказал Савельев.

Отвечая на вопрос о перспективах организации аналогичной российской выставки в Баку, российский депутат сказал:

"Когда Сергей Семенович Собянин был в Азербайджане, обсуждался вопрос проведения Дней Москвы в Баку. Думаю, в среднесрочной перспективе такое мероприятие будет обязательно организовано. Многие азербайджанцы бывали в России и продолжают к нам ехать, прежде всего, конечно, в Москву и Санкт-Петербург, многие здесь учились. Я, в свою очередь, служил в Баку еще в СССР и с теплом вспоминаю те времена. В советской армии люди служили вне зависимости от национальности, азербайджанцы служили по всей РСФСР, Украине и так далее, причем была ротация и призывники проходили службу в нескольких регионах. Очень хотелось бы, чтобы больше россиян побывало в Баку и в регионах Азербайджана. Там великолепные горнолыжные курорты, которые я очень рекомендую россиянам посетить.

Мы видим, какой рывок совершил Азербайджан за это время - и в экономическом смысле, и в политическом смысле. Азербайджан сегодня занимает серьезнейшее место на международной арене, его авторитет трудами уважаемого господина Президента Ильхама Алиева постоянно укрепляется", подчеркнул Дмитрий Савельев.