Стали известны имена отравившихся членов экипажа иранского сухогруза, следовавшего из Актау в Баку
Стали известны имена отравившихся членов экипажа иранского сухогруза "Назмехр", двигавшегося по маршруту Актау-Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на предоставившее эксклюзивную информацию агентство Trend, это - Мохаммед Карачисар Сафарли (1987), Ибрагим Забиль Ихтияр (1985), Тевеккюли Пурья Гуламирза (1991), Ахмед Масуд Мохаммедрза (1991), Мохаммедзаман Салманхалеги (1982), Вахид Мирзаи (1985), Сейид Мохаммеди Мохаммед (1985) и Хамеддин Гулипур (1989).
Все пострадавшие, а также скончавшиеся - граждане Ирана.
Напомним, что среди членов экипажа судна, движущегося из Актау в Баку, произошло массовое отравление. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря. По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.
Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу "Назмехр", приняв на борт семь членов экипажа, находящихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа "Назмехр" скончались. Восемь членов экипажа помещены в токсикологическое отделение первого Клинического медцентра. Капитан сухогруза отказался от госпитализации.
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