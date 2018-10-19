Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
19 октября 2018 11:43 126
19 октября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1,
Экономика страны выросла на 0,8%,
В столице стартовал саммит по туризму,
Всемирно известные музыканты выступят на Бакинском международном джазовом фестивале и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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