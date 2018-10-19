Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

19 октября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1,

Экономика страны выросла на 0,8%,

В столице стартовал саммит по туризму,

Всемирно известные музыканты выступят на Бакинском международном джазовом фестивале и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



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