Министерство распространило последние данные о ситуации с оползнем в Баку
По результатам мониторингов на 12:00, в верхней части Бадамдарской оползневой зоны Сабаильского района Баку наблюдается движение пород и мелких осколков скалы. Об этом говорится в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ожидается продолжение этого процесса в последующие часы.
Также зафиксировано относительное увеличение размеров новых трещин.
Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.
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