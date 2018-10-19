В Балакене должностные лица попали в ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

В Балакене произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на 145-м километре магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-RE-496, житель загатальского села Бехметли Шамиль Рамазан оглу Хасмамедов врезался в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП водитель Ш.Хасмамедов и его пассажир Эльнур Мамедов получили различные травмы.

Раненые помещены в Балакенскую центральную районную больницу.

Как заявили местному бюро Report в больнице, травмы Э.Мамедова оказались легкими и после оказания ему первой медицинской помощи, мужчину выписали.

Состояние водителя Ш.Хасмамедова остается средней тяжести.

Отметим, что Ш.Хасмамедов является представителем сельской администрации загатальского села Бехметли, а Эльнур Мамедов - председателем сельского муниципалитета.

По факту ведется расследование.

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