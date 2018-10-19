В Азербайджане ужесточается борьба с биоактивными пищевыми добавками
В Азербайджане ужесточается борьба с биоактивными пищевыми добавками.
В связи с этим Агентство пищевой безопасности Азербайджана подписало меморандум с Центром аналитической экспертизы министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Меморандум был подписан между заместителем председателя Агентства пищевой безопасности Баларагимом Гулиевым и директором Центра аналитической экспертизы Мурадом Сулеймановым.
По словам заместителя председателя Агентства, основной целью подписания меморандума является укрепление двухсторонних связей и увеличение взаимных усилий по обеспечению населения качественной продукцией, а также обеспечение безопасности населения.
Рассказывая о дальнейших планах по сотрудничеству, директор центра аналитической экспертизы отметил, что планируется проведение совместных мониторингов, а также проведение проверок с целью изъятия из оборота запрещенных биоактивных пищевых добавок.
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