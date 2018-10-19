Прогноз погоды на выходные

Обнародован прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в воскресные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в основном ожидается без осадков, передает Day.Az.

Утром в отдельных местах возможен туман. Умеренный юго-западный ветер временами усилится. Температура воздуха в предгорных районах составит 19-24, в горных районах 15-19 градусов тепла.

В Лянкяран-астаринском регионе ожидается без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-25, в горных районах 15-20 градусов тепла.

В низменных районах в основном пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.

МЭПР доводит до сведения гостей столицы, что погода ожидается без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер, временами с усилением 20 октября. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.

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