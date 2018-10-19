В этом районе Баку приостановлена подача газа

19 октября 2018 20:00

В Баку на линии газопровода произошла авария.

Как говорится в пятницу в сообщении ПО "Азеригаз", утечка газа произошла на линии газопровода в Хатаинском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате приостановлена подача газа на улицах Алиаги Шихлинского, Самед бека Мехмандарова, Ингилаба Исмайлова и Неапольском круге Хатаинского района.

В настоящее время принимаются меры по устранению утечки.

Сообщается, что после завершения работ подача газа будет восстановлена в течение дня.

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