В этом районе Баку приостановлена подача газа
19 октября 2018 20:00 235
В Баку на линии газопровода произошла авария.
Как говорится в пятницу в сообщении ПО "Азеригаз", утечка газа произошла на линии газопровода в Хатаинском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В результате приостановлена подача газа на улицах Алиаги Шихлинского, Самед бека Мехмандарова, Ингилаба Исмайлова и Неапольском круге Хатаинского района.
В настоящее время принимаются меры по устранению утечки.
Сообщается, что после завершения работ подача газа будет восстановлена в течение дня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!