Азербайджан занял 15-е место в отчете ВЭФ по субиндикатору «цифровые навыки»

Азербайджан в отчете Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности занял 15-е место среди 140 стран по цифровым навыкам, говорится в пятницу в сообщении министерства образования.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В отчете страна заняла 15-е место по субиндикатору "цифровые навыки", 50-е место - по субиндикатору "период среднего образования", по субиндикатору "улучшение подготовки кадров" - 56-е место, субиндикатору "навыки выпускников" - 32-е место, субиндикатору "легкий доступ к квалифицированным работникам" - 31-е место, субиндикатору "соотношение ученик-учитель в начальном образовании" - 48-е место, "критическое мышление в преподавании" - 27-е место.

Также Азербайджан занял 49-е место в отчете по субиндикатору "качество образования".

По качеству образования Россия занимает в отчете 67-е место, Армения - 85-е, Казахстан - 92-е, Грузия - 131-е, Турция -132-е место. Этот показатель подтверждает успешную работу страны за последние годы в сфере образования, в частности в сфере профессионального образования.

Напомним, что отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2018 год подготовлен на основе новой методологии. В общей сложности были исключены 84 из 114 индикаторов (74 процента) и добавлены 68 новых. Таким образом, 70 процентов из существующих 98 индикаторов совершенно новые.

Азербайджана в отчете входит в седьмую десятку вместе с Турцией, Сербией, Грузией, Южной Африкой и Хорватией и располагается на 69-м место среди 140 стран.