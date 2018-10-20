К сведению желающих работать директором школы
Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений.
Об этом говорится в сообщении министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим в министерстве образования созданы конкурсная и апелляционная комиссии.
Процедура приема состоит из четырех этапов и осуществляется на основе конкурсе в электронной форме.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование в педагогической сфере или сфере управления, стаж педагогической деятельности - как минимум, 5 лет (при наличии научной степени по специальности "Организация и управление образованием" - 3 года), и которые в настоящее время занимаются педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.
Конкурс планируется провести в октябре-декабре 2018 года.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Азербайджане представлена новая версия портала virtualkarabakh.az - ФОТО
Азербайджан занял 15-е место в отчете ВЭФ по субиндикатору «цифровые навыки»
-
19 Окт. 16:53 10 675
-
19 Окт. 22:27 6 382
-
19 Окт. 22:42 5 715
-
19 Окт. 22:47 5 433
-
19 Окт. 15:15 4 109