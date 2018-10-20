С начала года ж/д транспортом воспользовались более двух миллионов жителей Азербайджана

За последние девять месяцев более двух миллионов жителей Азербайджана воспользовались железнодорожным транспортом. Об этом сказала Trend начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова, передает Day.Az.

Гадирова сказала, что за девять месяцев текущего года по международным и местным направлениям были перевезены 2 022 628 пассажиров.

"151 665 человек перевезены по международным направлениям, 660 408 человек - внутри страны, 1 210 555 человек воспользовались пригородными перевозками", - добавила начальник отдела ЗАО.

По ее словам, 53 205 пассажиров воспользовались системой онлайн-продажи билетов.

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