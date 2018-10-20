Какой будет погода завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, передает Day.Az.
Утром в некоторых местах туман, ожидается южный ветер.
Ночью температура воздуха составит 15-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в Нахчыванской Автономной Республике и в некоторых местах Малого Кавказа ожидаются грозы, временами дожди. Утром в некоторых местах туман. Будет преобладать восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью ожидается -5-10, днем 15-20 градусов тепла.
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