В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность

Согласно результатам мониторинга на 15:00, в зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар продолжает наблюдаться напряженность, говорится в субботу в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, наблюдаются обвалы и движение мелких грунтовых масс. На маяках, установленных на домах в верхней части зоны, изменений не зарегистрировано.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.