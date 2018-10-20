В Кайсери состоялось открытие студенческого общежития имени Общенационального лидера Гейдара Алиева

20 октября 2018 18:46

В турецкой провинции Кайсери состоялось открытие студенческого общежития имени Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в образовательном комплексе, принадлежащем Университету Абдуллаха Гюля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии открытия принимали участие 11-й президент Турции Абдуллах Гюль, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, азербайджанские депутаты, а также члены российского парламента.

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