Минэкологии Азербайджана о ситуации в оползневой зоне в бакинском поселке
Ситуация в оползневой зоне в поселке Бадамдар города Баку остается напряженной.
Об этом говорится в сообщении оперативного Штаба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье по состоянию в зоне оползня на 09:00, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, наблюдаются расширения в трещинах, расположенных по правую и левую стороны оползня.
Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Минэкологии о ситуации в оползневой зоне в Баку - ОБНОВЛЕНО
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