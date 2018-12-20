Малейка Аббасзаде раскритиковала абитуриентов

Молодежь подает документы в вузы только ради самого факта поступления, не думая о том, какую карьеру будет строить, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наша молодежь полагает, что социальный успех заключается в самом факте поступления в вуз. Поэтому образование очень важно сделать таким, чтобы оно было направлено на карьеру", - сказала она.

Аббасзаде отметила, что в 2014 году не продолжили образование 19 процентов девятиклассников. "В этом году данный показатель составил 14 процентов. Среди 11-классников этот показатель в 2014 году составил 22 процента, в этом году - 15 процентов, что говорит о заинтересованности молодежи в продолжении образования", - сказала она.