Малейка Аббасзаде раскритиковала абитуриентов
Молодежь подает документы в вузы только ради самого факта поступления, не думая о том, какую карьеру будет строить, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Наша молодежь полагает, что социальный успех заключается в самом факте поступления в вуз. Поэтому образование очень важно сделать таким, чтобы оно было направлено на карьеру", - сказала она.
Аббасзаде отметила, что в 2014 году не продолжили образование 19 процентов девятиклассников. "В этом году данный показатель составил 14 процентов. Среди 11-классников этот показатель в 2014 году составил 22 процента, в этом году - 15 процентов, что говорит о заинтересованности молодежи в продолжении образования", - сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Необычная акция в бакинском метро - ФОТО
-
19 Дек. 16:49 11 356
-
01:16 7 897
-
19 Дек. 21:47 3 907
-
19 Дек. 21:53 3 780
-
19 Дек. 17:38 3 637