Министр о том, сколько учащихся обучается на родном языке
20 декабря 2018 13:26 191
В Азербайджане около 93 процентов учащихся обучается на родном языке, сказал министр образования Джейхун Байрамов, выступая в четверг на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в последние годы этот показатель остается неизменным.
"Молодежь должна владеть иностранными языками, поэтому школьники с первого класса изучают один иностранный язык, а с пятого класса - два иностранных языка. Но в ряде регионов ученикам пятых классов не преподают второй иностранный язык. И в этом случае, в соответствии с законодательством, увеличиваются часы преподавания первого иностранного языка", - сказал министр.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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