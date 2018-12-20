Министр о том, сколько учащихся обучается на родном языке

20 декабря 2018 13:26

В Азербайджане около 93 процентов учащихся обучается на родном языке, сказал министр образования Джейхун Байрамов, выступая в четверг на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане,  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последние годы этот показатель остается неизменным.

"Молодежь должна владеть иностранными языками, поэтому школьники с первого класса изучают один иностранный язык, а с пятого класса - два иностранных языка. Но в ряде регионов ученикам пятых классов не преподают второй иностранный язык. И в этом случае, в соответствии с законодательством, увеличиваются часы преподавания первого иностранного языка", - сказал министр.

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