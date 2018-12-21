В Берлинском университете имени Гумбольдта состоялась презентация книг об Азербайджане - ФОТО

В Университете имени Гумбольдта состоялась презентация нескольких книг об Азербайджане, изданных в этом году на немецком языке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном в основном здании университета, ученым-исследователям, студентам и докторантам, а также представителям общественности были представлены книги "Азербайджанская Демократическая Республика в документах (1918-1920)", "Мусульманская элита Карабаха в период исторических волнений и модернизации (1840-1950)", "Немцы в мультикультуральной среде Южного Кавказа" и "Открытие границ: Немцы в поисках родины между Вюртембергом и Кавказом".

Все вышеназванные книги подготовлены к печати сотрудниками функционирующей при Университете имени Гумбольдта кафедры истории Азербайджана.

В первой части мероприятия заведующая кафедрой, профессор Ева-Мария Аух представила обширную информацию о презентованных книгах. Она отметила, что эти новые издания послужат увеличению в германоязычных странах информации об Азербайджане, в том числе широкому освещению важных страниц истории германо-азербайджанских отношений.

Затем состоялся обмен мнениями о вышеуказанных изданиях. Большой интерес участников мероприятия вызвали обсуждения, связанные с Азербайджанской Демократической Республикой, исторической ситуацией и условиях ее создания.

На мероприятии один из соавторов книг, наш соотечественник, доцент Университета имени Гумбольдта Расим Мирзоев поделился с участниками некоторыми историческими фактами об Азербайджанской Демократической Республике.

В заключение выступили гости из Баку - представители Агентства поддержки международного развития Азербайджанской Республики (AIDA). Руководитель агентства Сеймур Фаталиев выразил благодарность сотрудникам Университета имени Гумбольдта за интересные научные издания.

Заведующий отделом AIDA Эльтай Асланов подробно проинформировал участников о деятельности Фонда в международном масштабе.