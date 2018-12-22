В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие
22 декабря 2018 13:35 236
В Гяндже произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки "Mercedes" врезался в заграждение.
В результате ДТП пострадали жительницы Евлаха Кямаля Бабаева 1968 года рождения и ее дочь Кэбутар Бабаева 1992 года рождения. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями.
Водитель и еще одна пассажирка получили амбулаторное лечение.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 декабря 17:59 603
В Баку расширят охват бесплатным Wi-Fi
21 декабря 17:36 1 054
В Баку запретили продавать билеты на новогодние елки в школах - УПРАВЛЕНИЕ
21 декабря 17:19 654
В Азербайджане будут проводить бесплатное медобследование студентов
21 декабря 17:12 408
«Азербайджанские железные дороги» перешли на усиленный режим работы
-
21 Дек. 15:28 6 101
-
02:26 3 723
-
21 Дек. 17:27 3 713
-
21 Дек. 20:50 3 634
-
21 Дек. 16:15 3 365