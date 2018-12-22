В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

22 декабря 2018 13:35

В Гяндже произошло тяжелое ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки "Mercedes" врезался в заграждение. 

В результате ДТП пострадали жительницы Евлаха Кямаля Бабаева 1968 года рождения и ее дочь Кэбутар Бабаева 1992 года рождения. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями. 

Водитель и еще одна пассажирка получили амбулаторное лечение. 

По факту ведется расследование. 

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