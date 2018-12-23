"Мой Баку": Удивительная история всем известной "Молоканки" - ФОТО

Баку - удивительный город. И особенно удивительно то, как быстро наша столица превратилась из ограниченного крепостной стеной поселения в большой город, а затем и в мегаполис.

Сегодня трудно представить, что каких-то полтора столетия назад на месте нынешнего сада Хагани, известного бакинцам как "Молоканка", располагалось небольшое молоканское поселение, считавшееся отдаленным от самого города. Называлось оно Молоканская слободка и было населено исключительно молоканами, перебравшимися сюда из других молоканских деревень губернии. После того, как город уверенно шагнул за пределы Крепости и начал расти, Молоканская слободка постепенно потерялась среди новой застройки и, конечно же, была снесена, так как не соответствовала зданиям нового фешенебельного района растущего Баку. А молоканам предоставили другое место, на окраине.

Необходимость в организации этого сада была вызвана также достаточно низким экологическим фоном этого квартала. Вся эта территория со всех сторон была окружена караван-сараями, в которых часто останавливались молокане, привозившие товар из разных уездов. Ближайшие улицы, переулки, дворы были усеяны бондарными мастерскими. Зловонные воды, грязь, поднимавшаяся до колен, служили источником всевозможных болезней и эпидемий.

В начале 70-ых годах 19-го века на этом месте был устроен сад, площадью около 1 га, который в народе назывался Молоканским. Хотя у него было и официальное название: Мариинский сквер.

Сквер не отличался архитектурными изысками и особым дизайном. Зато имел вой фонтан, построенный молоканином Кащеевым. Кроме того, тут сказывался недостаток воды и засоленность почвы. Так было до тех пор, пока на сад не обратил внимание садовод А. Е. Васильев. Васильев составил смету и план переустройства Мариинского сквера. Согласно плану расширялись аллеи и рекомендовалось использовать породы деревьев, устойчивые к бакинскому климату.

Постепенно вокруг сада двухэтажные дома превращались в трех и четырехэтажные. Тут были дома миллионеров, нефтепромышленников, дипломатов. Как отмечают специалисты, по этому "четырехугольнику" можно следить, как развивался капиталистический Баку.

После установления Советской власти Молоканский сад был переименован в сад Ашума Алиева, затем - в сад им. 9 января, а теперь носит имя Хагани. Но все равно по сей день жители города продолжают называть его "Молоканкой".

Многие, наверное, помнят, что в 90-х годах прошлого века недолго, но в сквере был устроен "черный рынок". Из-за отсутствия в стране пунктов обмена валюты сад выполнял функции такого стихийного пункта. Большое количество людей могло здесь купить или продать валюту любой страны мира. Потом, с развитием банковской системы в независимом Азербайджане, необходимость в этом отпала, и "Молоканка" снова стала местом семейного отдыха.

Сегодня квер Хагани - это прекрасное место для времяпровождения, встреч и бесед на свежем воздухе, уютный уголок отдыха и излюбленное место развлечений маленьких жителей нашей столицы.

Войдя в сквер, сразу ощущаешь уютную атмосферу, и хотя расположен он на пересечении оживленных улиц и предназначается скорее для кратковременного отдыха пешеходов, тут, прогуливаясь по зеленым аллеям, можно почувствовать единение с природой.

Посреди зеленых лужаек парка проходят тропинки, аккуратно собранные из плит и ведущие к детским аттракционам. Народу здесь много в любой день, независимо от того, будни это или выходные.

Каждый уголок является прекрасным фоном для красивого фото, чем и стараются воспользоваться отдыхающие.

Основу архитектурно-ландшафтной композиции сада составляет бассейн волнообразной формы со скульптурой "Три грации", представляющей собой три женские фигурки, пьедесталом для которых служат крупные глыбы естественного камня. Установлена композиция была по решению Алиша Лемберанского. В 90-х "Три грации" вдруг исчезли из фонтана, что вызвало беспокойство жителей города. Но через некоторое время скульптуры вернули на место в обновленном виде, и сегодня грациозные фигуры в потоках воды продолжают радовать наш взгляд.

Дорожки сада охватывают его пространство по диагонали и проходят вдоль расположенного в центре бассейна. Хотя сад по своим размерам очень мал, он очень уютен и давно уже стал любимым местом отдыха для многих бакинцев. Следует отметить и имеющиеся здесь малые архитектурные формы: световые фонари, газетный киоск, кормушки для птиц, круглые деревянные скамеечки, обрамляющие кустарники.

Жарким летом тут одно удовольствие отдохнуть в тени, а зимой многолетние деревья не пропускают в парк холодные бакинские ветра. Плотная зеленая стена надежно ограждает царящую в парке атмосферу уюта и спокойствия, а расположенные вдали здания домов подчеркивают, как ценна в наше время эта неторопливая тишина. Несмотря на огромное количество машин, движущихся со всех сторон парковой зоны, здесь всегда свежо и легко дышится, а самое главное - царит абсолютный порядок и чистота, в парке имеется достаточное количество урн, декорированных в одном стиле со скамейками.

А вот и огороженная решетками детская площадка со множеством горок и качелей. Рядом прогуливается обязательный продавец шариков и сладкой ваты.

Перед фонтаном расположено большое кафе-ресторан, где можно поесть, выпить горячий мехмери со всевозможными видами варенья - что может быть лучше в холодный денек? Прямо отсюда можно выйти к магазинам, заполонившим каждый уголок прилегающих улиц и создавшим лабиринты тряпичного притяжения для всех тех, кто не отстает от новейших трендов.

Как отмечают специалисты, "Молоканка" практически не претерпела изменений за годы своего существования. С начала прошлого века он всегда выглядит ухоженным, чистым и "правильным" для климата Баку - высокие лиственные деревья в жару дают интенсивную тень, бассейн с фонтаном создает дополнительную прохладу, а расположение жилой застройки по всему периметру сада защищает его от продувающих бакинских нордов в осенне-зимний период. Именно поэтому он является одним из излюбленных мест отдыха бакинцев и гостей города. Удобная уличная мебель и оборудование - скамейки, фонари, детская площадка и кафе, четыре входа-выхода с интуитивной навигацией проходов через сад, эстетичность в конце концов - все это делает Молоканку крайне привлекательной для посещения, рекреационной зоной центра Баку.



Вот такой удивительный парк есть в нашем Баку.

Лала Мамедова