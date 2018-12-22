В Бакинском филиале Сеченовского университета состоялась конференция «Актуальные вопросы современной лучевой диагностики» - ФОТО

В Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова состоялась научно-практическая конференция на тему "Актуальные вопросы современной лучевой диагностики". Всего на мероприятии приняли участие более 100 врачей, молодые специалисты и студенты Сеченовского университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии со вступительной речью проректор по учебной и лечебной работе, доктор медицинских наук Новруз Гаджиев от имени ректора Бакинского филиала российского вуза, профессора Азиза Алиева приветствовал участников. Было доведено до внимания, что научно-практическая конференция аккредитована Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. Отмечалось, что качество медицинских услуг, оказываемых населению и оптимальное использование ресурсов системы здравоохранения напрямую зависят от уровня подготовки медицинских кадров. В связи с этим, непрерывное медицинское образование (НМО), используемое в ведущих странах мира, создает основу для обеспечения качественной медицинской помощи. Весьма важно повышение уровня знаний и навыков врачей в соответствии со стремительным развитием науки и здравоохранения. Основная цель НМО - обеспечение высокого качества медицинских услуг, оказываемых населению. В то же время, НМО позволит врачам усовершенствовать профессиональные знания, а также повысить их ответственность.

Научная часть конференции продолжилась тематическими докладами. Был представлен доклад заведующего отделением лучевой диагностики Клинического госпиталя на Яузе Антона Силина "Магнитно-резонансная томография в кардиологии".

Мероприятие продолжилось выступлением врача-рентгенолога этого госпиталя Андрея Мещерякова, который рассказал о возможностях низкодозового КТ сканирования при скрининге рака легкого. Далее докладчик выступил с докладом на тему "КТ - колонография" и "Менеджмент легочных узлов".

В следующем выступлении врача-рентгенолога Национального центра онкологии Сади Сарыева была представлена информация о роли КТ томографии в диагностике рака легкого.

Заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Азербайджанского медицинского университета, доцент Малахат Султанова представила доклад на тему "Значение метода коронарной КТ ангиографии в диагностике коронарного атеросклероза".

Затем состоялись обмен мнениями между участниками и дискуссии по представленным докладам.

По окончании мероприятия были выданы сертификаты всем участникам конференции за активное участие и по итогам конференции им зачислены 8 кредитных баллов.