В Азербайджане у шести судей прекращены полномочия

22 декабря 2018 17:17

В Азербайджане вынесены решения о прекращении полномочий шести судей.

Об этом, как передает Day.Az, было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Также на заседании были обсуждены результаты оценки деятельности 56 судей и семи председателей судов, у которых истек срок полномочий.

Были приняты решения о переводе на более низкую должность за недостатки в работе четырех председателей судов.

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