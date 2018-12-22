В Азербайджане у шести судей прекращены полномочия

В Азербайджане вынесены решения о прекращении полномочий шести судей.

Об этом, как передает Day.Az, было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Также на заседании были обсуждены результаты оценки деятельности 56 судей и семи председателей судов, у которых истек срок полномочий.

Были приняты решения о переводе на более низкую должность за недостатки в работе четырех председателей судов.