В Азербайджане у шести судей прекращены полномочия
22 декабря 2018 17:17 182
В Азербайджане вынесены решения о прекращении полномочий шести судей.
Об этом, как передает Day.Az, было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции.
Также на заседании были обсуждены результаты оценки деятельности 56 судей и семи председателей судов, у которых истек срок полномочий.
Были приняты решения о переводе на более низкую должность за недостатки в работе четырех председателей судов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!