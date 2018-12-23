В Азербайджане расширят охват программы самозанятости

В 2019 году ожидается расширение охвата программы самозанятости в Азербайджане, в которую в этом году было привлечено 7,7 тысяч человек, сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, в следующем году процесс привлечения безработных и ищущих работу граждан к программе самозанятости будет продолжен в рамках следующего этапа программы.

"Новый финансовый источник, который появился с принятием закона "О страховании от безработицы" с первого января 2018 года, обеспечит значительное расширение и устойчивое внедрение программы самозанятости", - добавили в ведомстве.

Те, кто завершает обучение в рамках программы и чьи бизнес-планы считаются успешными, отметили в министерстве, будут обеспечены необходимыми товарами и материалами.

"На сегодняшний день бизнес-планы 7,26 тысяч человек были оценены как успешные, а 1,27 тысяч из них уже были обеспечены активами. Свыше 1,3 тысяч из привлеченных к тренингам людей женщины, почти 1,03 тысячи - молодые люди, 816 - люди, получающие адресную социальную помощь, 313 - люди, имеющие инвалидность, 65 - вышедшие на свободу бывшие заключенные", - сказали в минтруда.

В министерстве подчеркнули, что применение программы самозанятости в Азербайджане оказывает положительное влияние на качество трудовых ресурсов в стране.

Программа способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

Напомним, что программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения" от 2016 года.